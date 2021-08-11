Haberler Fenerbahçe Kemal Ademi Khimki’ye gitti

Kemal Ademi Khimki’ye gitti

F.Bahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kemal Ademi'ye Teşekkürlerimizle Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Kemal Ademi Khimki’ye gitti
F.Bahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kemal Ademi'ye Teşekkürlerimizle Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
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