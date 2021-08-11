Kemal Ademi Khimki’ye gitti

F.Bahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kemal Ademi'ye Teşekkürlerimizle Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
F.Bahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kemal Ademi'ye Teşekkürlerimizle Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."