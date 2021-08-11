Haberler Fenerbahçe İrfan Can’dan iddialara yanıt

İrfan Can’dan iddialara yanıt

Hazırlık maçlarında yedek soyunan İrfan Can Kahveci'nin moralsiz olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. F.Bahçe'nin yıldızı, hakkındaki haberlerinden dedikodudan ibaret olduğunu belirtip, "Formayı hak eden giyer. Bu takımda herkes F.Bahçe'nin başarısı için mücadele ediyor. Kim daha faydalı olacaksa o görev yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
İrfan Can’dan iddialara yanıt
Hazırlık maçlarında yedek soyunan İrfan Can Kahveci'nin moralsiz olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. F.Bahçe'nin yıldızı, hakkındaki haberlerinden dedikodudan ibaret olduğunu belirtip, "Formayı hak eden giyer. Bu takımda herkes F.Bahçe'nin başarısı için mücadele ediyor. Kim daha faydalı olacaksa o görev yapacaktır" ifadelerini kullandı.
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