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Fenerbahçe Opet Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda yer alacak

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıkamaya göre, sarı lacivertli kadın voleybol takımı Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda yer alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15
Fenerbahçe Opet Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda yer alacak
Fenerbahçe kulübü, kadın voleybol takımının Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda yer alacağını açıkladı.

İşte o açıklama;
"Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, bu yıl 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonada Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız da yer alacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Kadın Voleybol Takımımız 2010 yılında şampiyonluk elde etmişti.

Dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak."
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