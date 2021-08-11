En borçlu kulüp Fenerbahçe

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan bildirimde Süper Lig'in en borçlu kulübünün Fenerbahçe olduğu açıklandı. Sarılacivertliler, 5 milyar 960 milyon TL ile en borçlu kulüpler listesinde ilk sırayı aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şirket borcunun 3 milyar 740 milyon, dernek borcunun ise 2 milyar 220 milyon TL olduğu ifade edildi.
KamuyuAydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan bildirimde Süper Lig'in en borçlu kulübünün Fenerbahçe olduğu açıklandı. Sarılacivertliler, 5 milyar 960 milyon TL ile en borçlu kulüpler listesinde ilk sırayı aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şirket borcunun 3 milyar 740 milyon, dernek borcunun ise 2 milyar 220 milyon TL olduğu ifade edildi.