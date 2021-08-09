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Süper Lig’in gözdeleri

Teknik direktör Pereira’nın kadroda düşünmediği futbolculara teklif yağıyor. Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan isimlerden Caner Erkin, Thiam, Sadık ve Sinan Gümüş, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Birçok takımın kadrosuna katmayı planladığı bu oyuncular için sarı-lacivertliler de bonservis ya da kiralama bedeli bekliyor. Bu arada Caner için Altay ve Göztepe’den sonra Çaykur Rize’nin de harekete geçtiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Süper Lig’in gözdeleri
Teknik direktör Pereira'nın kadroda düşünmediği futbolculara teklif yağıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden Caner Erkin, Thiam, Sadık ve Sinan Gümüş, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Birçok takımın kadrosuna katmayı planladığı bu oyuncular için sarı-lacivertliler de bonservis ya da kiralama bedeli bekliyor. Bu arada Caner için Altay ve Göztepe'den sonra Çaykur Rize'nin de harekete geçtiği ileri sürüldü.
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