Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim'i Mourinho da istemiş!

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu ve transferi için Portekiz devi Porto ile kıyasıya bir rekabet içine girdiği Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirterek mutlu sona ulaştı. Min Jae Kim dün sabah İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Güney Koreli stopele defans hattı oldukça güçlendi.

Takvim'de yer alan habere göre Min-Jae Kim ile ilgili olarak ilginç ve bir o kadar da önemli bir detay dikkat çekti. Portekizli teknik direktörJose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde Min-Jae Kim'i Londra'ya getirmeye çalışmış ancak takımdaki geleceği buna yetmemişti.

MIN-JAE KIM KİMDİR?

15 Kasım 1996 tarihinde Güney Kore'de dünyaya gelen Min-Jae Kim, futbola ülkesinin Suwon THS takımında başladı. Yonsei University, Gyeongju KHNP ve Jeonbuk Hyundai takımlarında da forma giyen Güney Koreli stoper, Ocak 2019'da 5.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında BJ Guoan'a transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 119 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 1.90 boyundaki stoperin Çin ekibiyle olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyordu. Güney Kore Milli Takımı'nın formasını da 32 kez terleten Min-Jae Kim'in güncel piyasa değeri 2 milyon euro...