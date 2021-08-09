Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:24
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

UMUT MERAŞ

Caner Erkin'i kadro dışı bırakan ve yeni bir sol bek arayan Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip, serbest statüsünde yer alan Umut için görüşmeleri sıklaştıracak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

ATAKAN DADAKDENİZ

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan genç kaleci Atakan Dadakdeniz, Fenerbahçe'nin listesinde kendine yer buldu. Altay Bayındır'ın alternatifini arayan Kanarya, genç futbolcu için girişimlere başlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

CEDRIC SOARES

Sarı-lacivertliler bir süredir Arsenal'in sağ beki Cedric Soares'i takip ediyordu. Ancak 29 yaşındaki futbolcu kariyerini Arsenal'de sürdürmek istediğini belirterek teklifi kabul etmedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

M'BALA NZOLA

Kanarya, M'Bala Nzola için düğmeye bastı. İtalyan Tuttomercato'da da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Muriç'ten vazgeçip, Nzola'yı kadrosuna katmayı hedeflediği yer aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

ANDREAS PEREIRA

Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Sosa, Ozan Tufan ve Mert Hakan'ı yeterli bulmayan Portekizli teknik adam, Andreas Pereira'yı istedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

CEDRIC BAKAMBU

Forvet transferini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Cedric Bakambu için nabız yokluyor. Yıldız isim Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

JONAS WIND

Fenerbahçe, Kopenhag'ın forveti Jonas Wind'i transfer etmek istiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Wind için Kopenhag, 7 milyon Euro istiyor. Futbolcu, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'e de gol atmıştı.

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