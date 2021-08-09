Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Jonas Wind, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...
UMUT MERAŞ
Caner Erkin'i kadro dışı bırakan ve yeni bir sol bek arayan Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip, serbest statüsünde yer alan Umut için görüşmeleri sıklaştıracak.
ATAKAN DADAKDENİZ
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan genç kaleci Atakan Dadakdeniz, Fenerbahçe'nin listesinde kendine yer buldu. Altay Bayındır'ın alternatifini arayan Kanarya, genç futbolcu için girişimlere başlayacak.