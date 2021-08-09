Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sörloth’ta son dakika!
Sarı-lacivertlilerin golcü transferinde ilk tercihi olan Alexander Sörloth’un talipleri artıyor. Roma’dan sonra İngiliz ekibi Southampton’ın da Norveçli golcüyü kiralamak için Leipzig’in kapısını çaldığını öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle ya da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Alman temsilcisinin iki kulübe de olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin golcü transferinde ilk tercihi olan Alexander Sörloth'un talipleri artıyor. Roma'dan sonra İngiliz ekibi Southampton'ın da Norveçli golcüyü kiralamak için Leipzig'in kapısını çaldığını öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle ya da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Alman temsilcisinin iki kulübe de olumsuz yanıt verdiği belirtildi.