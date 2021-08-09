Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Lopes gemileri yaktı!
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor. Vitor Pereira’nın eski öğrencisi Lopes, Fenerbahçe için bir yıl daha sözleşmesinin devam ettiği Shanghai’ye ayrılık talebini iletti. (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Ricardo Lopes, geri sayıma geçti. Vitor Pereira'nın Shanghai Port'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Brezilyalı kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilere gelmek için gün sayıyor. 30 yaşındaki futbolcu, bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Çin ekibine ayrılık talebini iletti. Shanghai, Brezilya'nın bonservisi konusunda 2 milyon euro'da diretirken, Fenerbahçe Yönetimi 1 milyon euro'nun üzerine çıkmıyor. Pereira'nın takıma katkı sağlayacağını düşündüğü Lopes transferinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.