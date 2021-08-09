Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kolasinac da geliyor!
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor. Kim ile anlaşan Kanarya, Kolasinac’ta da mutlu sona ulaştı. Boşnak sol bekin kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)
Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Kim Min Jae'den sonra Sead Kolasinac'ta da mutlu sona yakın... Yeni sezon kadrosunda düşünülmediği Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi beklenen 28 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Özellikle Almanya Ligi'nden de teklifler alan yıldız futbolcunun yakın arkadaşı olan Mesut Özil'den dolayı Fenerbahçe'yi tercih ettiği öğrenildi. Güçlü fiziği ve mücadeleci futboluyla dikkat çeken tecrübeli futbolcuya takım arkadaşları ve taraftarlar 'tank' diye sesleniyordu.