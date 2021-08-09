Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte Kim Min Jae transferinin perde arkası ve bonservis bedeli

İsmi Galatasaray ve Porto ile anılan Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'ye gelmesindeki gerçekler ortaya çıktı. İstanbul'a önceki gece geç saatlerde inen Güney Koreli futbolcunun transferinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'nın büyük rol oynadığı öğrenildi. Portekizli hocanın Çin'de görev yaptığı dönemden tanıdığı 24 yaşındaki oyuncuyla sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının Kim'e takım taktiğini, onu nerede oynatacağını ve kendisinde ısrarcı olduğunu anlattı.

PARADA GÖZÜ YOK! Uzak Doğu'da katıldığı bir youtube programında Vitor Pereira'nın kendisiyle sıcak bir iletişim kurduğuna vurgu yapan genç stoper, "Transfere sıcak bakmamın sebebi, beni istediklerini hissettim. Hoca arıyor, nerede oynayacağımı anlatıyor ve taktiğini söylüyor. Zaten iş orada tamam. Ne kadar büyük lig olursa olsun oynamayacaksam anlamı yok. Çok para isteseydim Arap takımlarına giderdim. Beni gerçekten isteyen, oynatan takımı istiyorum. Formasını giydiğim takım için de elimden gelenin en iyisini yaparım." dedi. Fenerbahçe'nin Kim için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.