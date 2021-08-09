Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? (FB) maçı Giresun maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe hazırlık karşılaşması kapsamında Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transferler görücüye çıkacak. Vitor Pereira'nın taktik anlayışını benimsemeye çalışan futbolcuları, galibiyet için sahaya çıkıp güven depolayacak. Son olarak savunma hattına transfer yapan (Min-jae Kim) sarı lacivertliler, daha önce Steven Caulker, Serdar Dursun, Burak Kapacak, Çagtay Kurukalıp transferlerini açıklamıştı. 2004 doğumlu Emir Ortakaya da 'genç oyuncuya yatırım stratejisi' dahilinde kadroya kazandırıldı.

Taraftarlar da yeni model Fenerbahçe'yi izlemek için Giresunspor maçı bilgilerine ulaşmaya çalışıyor... Ara motorlarına 'Fenerbahçe maçı ne zaman? Giresunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?' gibi sorular yazan taraftarlar, bu bilgilere ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilir...

Fenerbahçe maçı ne zaman? Giresunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? 👀

Giresunspor Fenerbahçe maçı, 9 Ağustos 2021 tarihinde saat 20.00'de oynanacak.

Giresunspor Fenerbahçe maçı hangi kanaldan CANLI olarak yayınlanacak? 👀

Giresunspor'un ev sahipliğinde Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele, D-Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i:

Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Luiz Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi (Burak Kapacak), Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

Bu maçta da kafasındaki ilk 11'i oluşturmaya çalışacak Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in tüm oyuncularına şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Giresunspor'da da Trabzonspor'dan kiralanan kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin süre yer alması bekleniyor.

BİLETLER 50 TL 🎫

Passolig üzerinden satılacak maç biletlerinin de 50 TL'den satışa çıktığı kaydedildi. Sınırlı sayıda taraftarın alınacağı Çotanak Spor Kompleksi'nde taraftarlar da ilk kez yeni takımlarını izleme fırsatı bulacak.

Taraftarlara da açık olacak maç öncesi şampiyonluk kupası da havaya kaldırılacak.