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Giresunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Giresunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezon öncesi şampiyonluğun favorilerinden gösterilen Fenerbahçe de, Adana Demirspor ile oynanacak ilk hafta karşılaşması öncesi son hazırlık maçına çıkacak. Daha önce Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle, Greuther Fürth ve Dinamo Kiev ile hazırlık maçlarına çıkan sarı lacivertliler yenilgi yüzü görmemişti. Fenerbahçe, bu akşam ise son hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşacak. Peki Giresunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak. İşte Giresunspor Fenerbahçe maçı ile ilgili ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:54
Giresunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Giresunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Yeni sezon öncesi şampiyonluğun favorilerinden gösterilen Fenerbahçe de, Adana Demirspor ile oynanacak ilk hafta karşılaşması öncesi son hazırlık maçına çıkıyor.

Daha önce Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle, Greuther Fürth ve Dinamo Kiev ile hazırlık maçlarına çıkan sarı lacivertliler 4 galibiyet 2 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe, bu akşam ise son hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşacak.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Giresunspor'un ev sahipliğinde Çotanak Stadı'nda oynanacak. Giresunspor Fenerbahçe maçı D-Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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