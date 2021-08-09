Giresunspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertliler, lig öncesi son sınavında galibiyeti hedefliyor. Ligin yeni ekibi Giresunspor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmak istiyor.

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GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

GİRESUNSPOR-F.BAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Hüsamettin, Douglas, Zeki Yavru, Joey, Nalepa, Flavio, Serginho, Esat, Balde

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan Giresunspor Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanıyor.