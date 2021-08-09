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Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Hazırlık maçı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor ile karşılaşacak. 7. hazırlık maçında galibiyet hedefleyen Kanarya'da Vitor Pereira'nın ideal 11'i ile çıkması ve yeni transferlere kısa da olsa süre vermesi bekleniyor. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:28 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:28
Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Hazırlık maçı

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutlarını erteleyen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Portekizli hoca yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe 7. hazırlık maçına çıkıyor. Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor ile hazırlık maçı yapılacak. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 9 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de D-Smart'ta canlı yayınlanacak. Mücadele, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

BURAK KAPACAK İLK KEZ ANTRENMANA ÇIKTI!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

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