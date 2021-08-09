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Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak. 7. hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Serdar Dursun'un sahada olması bekleniyor. Görev verilmesi halinde Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak da süre alabilir. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:47
Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutlarını erteleyen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Portekizli hoca yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe 7. hazırlık maçına çıkıyor. Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor ile hazırlık maçı yapılacak. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 9 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de D-Smart'ta canlı yayınlanacak. Mücadele, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

BURAK KAPACAK İLK KEZ ANTRENMANA ÇIKTI!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

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