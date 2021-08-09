Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası ayrılık! Kemal Ademi'nin yeni takımı...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon forvet hattına Samatta ile beraber Cisse ve Kemal Ademi'yi transfer ederken, 3 futbolcudan da istediği verimi alamamıştı. Sarı lacivertliler, Cisse'nin sözleşmesini uzatmazken, Samatta ve Ademi'ye gelecek teklifleri dinlemeyi kabul etmişti.

Bununla beraber geçtiğimiz ara transfer sezonunda Fenerbahçe, Ademi'yi bir diğer Süper Lig kulübü Fatih Karagümrük'e kiralarken, İsviçreli golcü burada da istenen performansı sergileyememişti.