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Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası ayrılık! Kemal Ademi'nin yeni takımı...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon Basel takımından büyük umutlarla transfer edilen forvet oyuncusu Kemal Ademi, ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olmuş ancak burada da isteneni verememişti. Rus basını, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre golcü futbolcu, FK Khimki ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:44
Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası ayrılık! Kemal Ademi'nin yeni takımı...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon forvet hattına Samatta ile beraber Cisse ve Kemal Ademi'yi transfer ederken, 3 futbolcudan da istediği verimi alamamıştı. Sarı lacivertliler, Cisse'nin sözleşmesini uzatmazken, Samatta ve Ademi'ye gelecek teklifleri dinlemeyi kabul etmişti.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası ayrılık! Kemal Ademi'nin yeni takımı...

Bununla beraber geçtiğimiz ara transfer sezonunda Fenerbahçe, Ademi'yi bir diğer Süper Lig kulübü Fatih Karagümrük'e kiralarken, İsviçreli golcü burada da istenen performansı sergileyememişti.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası ayrılık! Kemal Ademi'nin yeni takımı...

RUSYA'DAN FLAŞ İDDİA
Sport24'ün aktardığı habere göre Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin ayrılığı konusunda Khimki ile anlaşmaya vardı. Öte yandan golcü futbolcunun 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası ayrılık! Kemal Ademi'nin yeni takımı...

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Bununla beraber Kemal Ademi'nin güncel piyasa değeri olan 1.6 milyon euroya transfer olacağı gelen söylentiler arasında.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası ayrılık! Kemal Ademi'nin yeni takımı...

Kemal Ademi geçtiğimiz sezon toplamda müsabakada forma giymiş ve 1 gol 1 asist üretmişti.

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