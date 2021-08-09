Fenerbahçe maçı: Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FB maçı

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutlarını erteleyen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Portekizli hoca yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe 7. hazırlık maçına çıkıyor. Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor ile hazırlık maçı yapılacak. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 9 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de D-Smart'ta canlı yayınlanacak. Mücadele, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

BURAK KAPACAK İLK KEZ ANTRENMANA ÇIKTI!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.