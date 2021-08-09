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Fenerbahçe hazırlık maçı! Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FB maçı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, 6 hazırlık maçını geride bıraktı. 4 galibiyet 2 beraberlik alan Kanarya, 7. hazırlık maçında Giresunspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor vearama motorlarında araştırılıyor. Öte yandan yeni transferlerden hangi futbolcuların sahada olacağı, maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:05 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:05
Fenerbahçe hazırlık maçı! Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FB maçı

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutlarını erteleyen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Portekizli hoca yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe 7. hazırlık maçına çıkıyor. Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor ile hazırlık maçı yapılacak. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 9 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de D-Smart'ta canlı yayınlanacak. Mücadele, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

BURAK KAPACAK İLK KEZ ANTRENMANA ÇIKTI!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

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