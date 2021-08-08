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Son dakika transfer haberleri: Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mbwana Samatta'ya flaş talip

Son dakika transfer haberleri: Futbolcu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Mbwana Samatta'ya Belçika'dan talip çıktı. Kanarya'nın bonservisiyle satmak istediği Tanzanyalı golcüyü Club Brugge'ün istediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 13:26
Son dakika transfer haberleri: Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mbwana Samatta'ya flaş talip

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan gönderilecek isimler merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcu kadro dışı bırakılırken, Mbwana Samatta'nın da gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mbwana Samatta'ya flaş talip

UEFA'yla yapılan FFP anlaşması nedeniyle futbolcu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe'de, Tanzanyalı golcüyle ilgili yaşanan son gelişme ise heyecan yarattı.

Son dakika transfer haberleri: Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mbwana Samatta'ya flaş talip

Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği ve teknik direktör Vitor Pereira'nın da performansından memnun kalmadığı Samatta için Belçika'dan sürpriz bir teklif geldi.

Son dakika transfer haberleri: Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mbwana Samatta'ya flaş talip

Club Brugge, Kanarya'nın bonservisiyle satmak istediği Tanzanyalı golcünün transferinden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Belçika ekibinin satın alma opsiyonuyla 28 yaşındaki golcüyü kiralamak istediği iddia edildi.

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