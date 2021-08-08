Son dakika transfer haberleri: Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mbwana Samatta'ya flaş talip

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan gönderilecek isimler merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcu kadro dışı bırakılırken, Mbwana Samatta'nın da gözden çıkarıldığı öğrenildi.

UEFA'yla yapılan FFP anlaşması nedeniyle futbolcu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe'de, Tanzanyalı golcüyle ilgili yaşanan son gelişme ise heyecan yarattı.