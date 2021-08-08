Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gözdesine Beto'ya Göztepe kancası!



Süper Lig'de önceki sezonlarda yaşadığı gol sıkıntısını tekrar yaşamak istemeyen Göztepe'de yönetim kolları sıvadı. Mevcut kadroda yer alan Brown Ideye'yi gözden çıkaran kurmaylar, Ideye'nin yerini ismi Fenerbahçe ile de anılan Beto ile doldurmayı planlıyor.

İzmir ekibinin gündemindeki Beto, Portekiz ekibi Portimonense'de forma giyiyor. Tires altyapısında yetişen 1.94'lük dev santrfor, önce Montijo'ya ardındanda Portimonense'ye katıldı.

23 yaşındaki oyuncunun değeri 5 milyon Euro olsada sarı-kırmızıların transferi uygun bir fiyata bitirebileceği öğrenildi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim Göztepe'ye gelmeye sıcak bakıyor. (Yeni Asır)

