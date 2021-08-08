Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Umut Meraş'a onay çıktı

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Umut Meraş'a onay çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'in başlamasına yakın transferde gaza basan Fenerbahçe, sol beke takviye yapmak için harekete geçti. Caner Erkin'i kadro dışı bırakan sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismin yerine Umut Meraş'la görüşmelere başladığı bildirildi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 10:37
Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Umut Meraş'a onay çıktı

Sezon öncesi flaş bir kararla Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de sol bek arayışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündem milli futbolcu Umut Meraş...

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Umut Meraş'a onay çıktı

Süper Lig'de sezonun açılmasına kısa süre kala Fenerbahçe, Fransız ekibi Le Havre'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Umut Meraş için ilk teması kurdu. Umut için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin ilk temasının olumlu geçtiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Umut Meraş'a onay çıktı

Sarı-lacivertlilerin yakın zamanda Fransız ekibi Le Havre'la pazarlıklara başlayacağı ifade edildi. 25 yaşındaki Meraş kariyeri boyunca toplamda 174 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Umut Meraş'a onay çıktı

UMUT MERAŞ KİMDİR?

20 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Umut Meraş, kariyerine Sarıyer altyapısında başladı. Sırasıyla Yeşilköy, Boluspor ve Bursaspor formaları giyen milli sol bek, 2019'da Fransız ekibi Le Havre'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olan Umut, A Milli Futbol Takımı'nın formasını 15 kez terletti.

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