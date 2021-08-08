Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Umut Meraş'a onay çıktı

Sezon öncesi flaş bir kararla Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de sol bek arayışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündem milli futbolcu Umut Meraş...
Süper Lig'de sezonun açılmasına kısa süre kala Fenerbahçe, Fransız ekibi Le Havre'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Umut Meraş için ilk teması kurdu. Umut için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin ilk temasının olumlu geçtiği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin yakın zamanda Fransız ekibi Le Havre'la pazarlıklara başlayacağı ifade edildi. 25 yaşındaki Meraş kariyeri boyunca toplamda 174 resmi karşılaşmada görev yaptı.