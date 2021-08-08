Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Umut Meraş'a onay çıktı

UMUT MERAŞ KİMDİR?

20 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Umut Meraş, kariyerine Sarıyer altyapısında başladı. Sırasıyla Yeşilköy, Boluspor ve Bursaspor formaları giyen milli sol bek, 2019'da Fransız ekibi Le Havre'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olan Umut, A Milli Futbol Takımı'nın formasını 15 kez terletti.