Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...
SEAD KOLASINAC
Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.
CEDRIC SOARES
Sarı-lacivertliler bir süredir Arsenal'in sağ beki Cedric Soares'i takip ediyordu. Ancak 29 yaşındaki futbolcu kariyerini Arsenal'de sürdürmek istediğini belirterek teklifi kabul etmedi.