Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Vitor Pereria ile hazırlıklarına devam ediyor. Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer listesi de genişliyor. Sarı lacivertli ekipte Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth'u gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 11:09
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

CEDRIC SOARES

Sarı-lacivertliler bir süredir Arsenal'in sağ beki Cedric Soares'i takip ediyordu. Ancak 29 yaşındaki futbolcu kariyerini Arsenal'de sürdürmek istediğini belirterek teklifi kabul etmedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

DAVIDSON

Fenerbahçe'nin, Alanyaspor forveti Davidson ile ilgilendiği iddia ediiyordu. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

M'BALA NZOLA

Kanarya, M'Bala Nzola için düğmeye bastı. İtalyan Tuttomercato'da da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Muriç'ten vazgeçip, Nzola'yı kadrosuna katmayı hedeflediği yer aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

Fenerbahçe, RB Leipzig forması ile bekleneni veremeyen Alexander Sörloth ile ilgileniyor. Alman ekibi ile pazarlıkları sürdüren Fenerbahçe, Sörloth ile de temaslarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

DAVID OKEREKE

Gelecek seozn iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, forvet arayışlarını da sürdürüyor. Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Club Brugge'ün yıldızı David Okereke, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

RICARDO LOPES

Portekizli hocasının eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi Brezilyalı kanat oyuncusu Fenerbahçe yolunda. Kanatların dışında da en uçta da oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Ituano, Globo, Fortaleza, Jeju United, Jeonbuk Motors, Shanghai Port formaları giydi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Andreas Pereira, Ricardo Lopes, Alexander Sörloth... | FB haberleri

ANDREAS PEREIRA

Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Sosa, Ozan Tufan ve Mert Hakan'ı yeterli bulmayan Portekizli teknik adam, Andreas Pereira'yı istedi.

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