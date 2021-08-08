Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira istedi Andreas Pereira geliyor!

Fenerbahçe 'den golcü transferi beklenirken sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknrik patronu Vitor Pereira elinde 6 tane orta saha oyuncusu olmasına rağmen merkez orta saha için takviye istedi. Takvim' in haberine göre Vitor Pereira'nın Sosa , Ozan ve Mert Hakan 'ın performansını yeterli bulmadığı öğrenilirken yönetime Manchester United 'da forma Brezilyayı Andreas Pereira 'yı işaret etti.

GOL ŞANSI YÜKSEK BİR ORTA SAHA



Merkez orta saha ile birlikte 10 numaralı pozisyonda da forma giyebilen Andreas Pereira 1 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Alt kategorilerde ise 27 kez milli formayı sırntına geçirdi. 25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Pereira gol şansı yüksek bir orta saha oyuncusu.

