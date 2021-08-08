Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira istedi Andreas Pereira geliyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira istedi Andreas Pereira geliyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Sosa, Ozan Tufan ve Mert Hakan'ı yeterli bulmayan Portekizli teknik adam, Andreas Pereira'yı istedi. İşte transferdeki son durum... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira istedi Andreas Pereira geliyor!

Fenerbahçe'den golcü transferi beklenirken sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknrik patronu Vitor Pereira elinde 6 tane orta saha oyuncusu olmasına rağmen merkez orta saha için takviye istedi. Takvim'in haberine göre Vitor Pereira'nın Sosa, Ozan ve Mert Hakan'ın performansını yeterli bulmadığı öğrenilirken yönetime Manchester United'da forma Brezilyayı Andreas Pereira'yı işaret etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira istedi Andreas Pereira geliyor!

İNGİLİZLERLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Pereira'nın bu talebi üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Andreas Pereira için İngiliz devi Manchester United'ın kapısını çaldı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Fenerli yöneticiler, İngilizlerle pazarlıklarını sürdürüyor, Andreas Pereira'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira istedi Andreas Pereira geliyor!

GOL ŞANSI YÜKSEK BİR ORTA SAHA

Merkez orta saha ile birlikte 10 numaralı pozisyonda da forma giyebilen Andreas Pereira 1 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Alt kategorilerde ise 27 kez milli formayı sırntına geçirdi. 25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Pereira gol şansı yüksek bir orta saha oyuncusu.

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