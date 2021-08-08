Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde gündemdeki isim Alexander Sörloth'tu. Ancak Leipzig'in Norveçli golcüyü kiralık göndermeye sıcak bakmaması nedeniyle Kanarya da farklı arayışlara geçmişti. Danimarka basınından bu doğrultuda flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre; sarı lacivertliler Kopenhag'ın genç golcüsü Jonas Wind'i kadrosuna katmaya çok yakın. Danimarka basını, Fenerbahçe'nin 22 yaşında olan ve kariyerinde 147 maçta 70 gol 22 asist yapan Wind için 7 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunduğunu yazdı.