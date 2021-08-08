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Min-Jae Kim Fenerbahçe'de!

Kanarya, Çin’de Beijing Guoan forması giyen Min-Jae Kim transferinde mutlu sona ulaştı. G.Saray'ın da yakından ilgilendiği 25 yaşındaki stoper bugün sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.  2019 yılında 5 milyon 250 bin euro bonservisle Çin'e giden 1.90'lık savunmacı, sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Min-Jae Kim Fenerbahçe'de!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Min-Jae Kim'de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, dün akşam Güney Koreli stoperin transferini KAP'a bildirdi. Yapılan resmi açıklamada: "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min- Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir" dendi.

MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZİ
Ocak 2019'da Güney Kore ekibi Jeonbuk'tan 5.25 milyon euro'ya transfer edilen Min-Jae Kim, 1.90'lık boyuna rağmen çabukluğuyla izleyenleri hayran bırakıyor. Hava toplarının yanı sıra yerden de etkili olan Min-Jae Kim, Guoan'da 60 maça çıkarken 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Güney Kore Milli Takımı formasını 2017 yılından bu yana terleten Min-Jae Kim, 32 maçta forma giyerken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Fenerbahçe'nin bugün sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul'a getireceği Min-Jae, sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Adı Galatasaray ve Porto ile anılan Min-Jae Kim, iki yıl öncesine kadar Avrupa'nın dev kulüplerinin radarındaydı. 25 yaşındaki oyuncu Tottenham'da görev yaptığı dönemde Jose Mourinho tarafından istenmiş ama Guoan oyuncuyu bırakmamıştı. 2020'de de Juve scoutları Kim'i takibe almıştı.

11 Kasım 1996'da dünyaya gelen Kim Min- Jae, futbola Suwon'da başladı, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Daha sonra Gyeongju'ya imza atan stoper oyuncusu, 1 sezon sonra Jeonbuk Hyundai Motors'un yolunu tuttu. Burada iki şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki başarılı stoper 29 Ocak 2019'da ise 5 milyon 250 bin euro'ya Çin'in yolunu tuttu.

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