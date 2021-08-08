Min-Jae Kim Fenerbahçe'de!

MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZİ
Ocak 2019'da Güney Kore ekibi Jeonbuk'tan 5.25 milyon euro'ya transfer edilen Min-Jae Kim, 1.90'lık boyuna rağmen çabukluğuyla izleyenleri hayran bırakıyor. Hava toplarının yanı sıra yerden de etkili olan Min-Jae Kim, Guoan'da 60 maça çıkarken 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Güney Kore Milli Takımı formasını 2017 yılından bu yana terleten Min-Jae Kim, 32 maçta forma giyerken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Fenerbahçe'nin bugün sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul'a getireceği Min-Jae, sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Adı Galatasaray ve Porto ile anılan Min-Jae Kim, iki yıl öncesine kadar Avrupa'nın dev kulüplerinin radarındaydı. 25 yaşındaki oyuncu Tottenham'da görev yaptığı dönemde Jose Mourinho tarafından istenmiş ama Guoan oyuncuyu bırakmamıştı. 2020'de de Juve scoutları Kim'i takibe almıştı.
11 Kasım 1996'da dünyaya gelen Kim Min- Jae, futbola Suwon'da başladı, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Daha sonra Gyeongju'ya imza atan stoper oyuncusu, 1 sezon sonra Jeonbuk Hyundai Motors'un yolunu tuttu. Burada iki şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki başarılı stoper 29 Ocak 2019'da ise 5 milyon 250 bin euro'ya Çin'in yolunu tuttu.