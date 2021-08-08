Kapacak’tan 5 yıllık imza

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı resmen kadrosuna dahil etti. Sarı Lacivertli ekip, 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sabah sağlık kontrolünden geçirilen genç oyuncu resmen Fenerli oldu. Fenerbahçe'den yapılan transfer açıklamasında; ''Futbol A Takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!'' ifadelerine yer verildi.



Bursaspor'da sergilediği performansla dikkat çeken ve Avrupa'ya gitmek yerine Fenerbahçe'yi tercih eden 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Yılmaz, sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül'ün bıraktığı 77 numarayı giyecek.



