Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'nin bonservisini duyurdular! 6 milyon eurodan...

Daha önce Min-jae Kim transferi için oyuncunu kulübü Beijing Guoan'ın Portekiz ekibi Porto ile neredeyse anlaşma noktasına geldiği ancak bu transferin gerçekleşmediği ifade edilirken, Uzak Doğu 'da Fenerbahçe 'nin devreye nasıl girdiği, Çin kulübüne ne kadar bonservis ödeyeceği okuyuculara aktarıldı.

Buna göre 24 yaşındaki savunmacı için Porto, Min-jae Kim transferi için Beijing Gouan ile 6 milyon euroya anlaşmaya vardı. Daha sonra Min-jae Kim'in sakatlığı nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Porto, Min-jae Kim'i geleceğe yatırım olarak görüyordu ve oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacaktı.