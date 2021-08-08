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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'nin bonservisini duyurdular! 6 milyon eurodan...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Cumartesi akşam saatlerinde resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile anlaşıldığını duyurmuş ve oyuncusu Pazar sabah saatlerinde İstanbul'a getirmişti. Uzak Doğu'da manşetleri süsleyen bu transfer sonrası, perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin, Min-jae Kim transferinde adeta 'fırsat kovaladığı' ve Portekiz temsilcisi Porto'ya dev bir transfer çalımı attığı ifade edilirken, oyuncu için ödecenek bonservis rakamı da okuyuculara duyuruldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 18:24 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 18:28
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'nin bonservisini duyurdular! 6 milyon eurodan...

Fenerbahçe, 7 Ağustos Cumartesi günü transfer açısından oldukça hareketli saatler yaşarken, Burak Kapacak ve Min-jae Kim'i duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertli taraftarlar, Güney Koreli oyuncuyu araştırmaya başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'nin bonservisini duyurdular! 6 milyon eurodan...

Daha önce Min-jae Kim transferi için oyuncunu kulübü Beijing Guoan'ın Portekiz ekibi Porto ile neredeyse anlaşma noktasına geldiği ancak bu transferin gerçekleşmediği ifade edilirken, Uzak Doğu'da Fenerbahçe'nin devreye nasıl girdiği, Çin kulübüne ne kadar bonservis ödeyeceği okuyuculara aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'nin bonservisini duyurdular! 6 milyon eurodan...

Buna göre 24 yaşındaki savunmacı için Porto, Min-jae Kim transferi için Beijing Gouan ile 6 milyon euroya anlaşmaya vardı. Daha sonra Min-jae Kim'in sakatlığı nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Porto, Min-jae Kim'i geleceğe yatırım olarak görüyordu ve oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacaktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'nin bonservisini duyurdular! 6 milyon eurodan...

Öte yandan Min-jae Kim, Porto'ya 3 yıllık imza atmak istiyordu. Bununla beraber görüşmeler tıkandı ve operasyon çıkmaza girdi. Transfer görüşmeleri sırasında Güney Kore Milli Takımı'nın Olimpiyatlara gitmesine karşın Beijin Gouan, bu gidişi reddetti ve Milli Takım için kapıları kapattı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'nin bonservisini duyurdular! 6 milyon eurodan...

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
İddialara göre Porto ile çıkmaza giren transfer görüşmelerinin ardından Fenerbahçeli yetkililer devreye girdi ve Çin kulübüyle masaya oturdu. Beijing Gouan yetkilileri, sarı lacivertlilerin teklifini pazarlık yapmadan kabul etti çünkü oyuncunun 2021 Aralık ayından sözleşmesi bitiyordu ve 24 yaşındaki savunmacıdan para kazanmak istiyorlardı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'nin bonservisini duyurdular! 6 milyon eurodan...

Fenerbahçe, Min-jae Kim için Beijing Gouan'a 2 milyon euroluk teklifte bulunurken, oyuncunun kulübü bu teklifi kabul etti ve Min-jae Kim ile maaş görüşmeleri başladı. Sarı lacivertliler, oyuncuyu da ikna ederek İstanbul'a getirdi.

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