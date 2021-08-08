Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'a lisans şoku!

Fenerbahçe 'nin sözleşme teklifini kabul etmeyerek Alman ekibi Stuttgart ile 4 yıllık kontrata imza atan Ömer Faruk Beyaz'ın lisansı çıkartılamadı. Ligainsider'ın haberine göre 17 yaşındaki oyuncunun lisansı yaşa takıldı. Stuttgart genç futbolcu için çalışma ya da oynama izni çıkartamadı.

Ömer Faruk Beyaz'ın 18 yaşından küçük ve AB vatandaşı olmaması nedeniyle resmi maçlarda oynamayacak. Stuttgart Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo, "Ömer şimdilik kupa ya da lig maçlarında oynamayacak." açıklamasında bulundu.

Alman ekibi, 21 gün sonra 18 yaşına girecek Türk futbolcu için lisans çıkartabilecek.