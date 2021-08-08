Burada çok mutluyum

Hazırlık kampının öne çıkan isimlerinden Zajc, dün basının karşısına çıktı. Formda olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Daima sahada en iyimi göstermeye çalışıyorum. F.Bahçe'de olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Şu anki odak noktam burası. Geçmişte süre alamadığım zamanlar oldu ama İtalya'da elde ettiğim tecrübe ile geliştim" dedi.



Zajc, hazırlık dönemindeki performansı için şunları söyledi: "Takıma gol ve asist anlamında katkı sağlamak istiyorum. Oynadığımız sistemdeki pozisyonda kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Çünkü daha merkezde oynadığımdan dolayı daha çok topla buluşma imkanı yakalıyorum.