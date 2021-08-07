Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! David Okereke... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! David Okereke... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, daha önce Beşiktaş ile anılan Nijeryalı yıldızı David Okereke için devreye girdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! David Okereke... (FB spor haberi)

Süper Lig'de yıldız bir forvet arayışına devam eden Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan David Okereke için devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! David Okereke... (FB spor haberi)

5 MİLYON EURO

Yeni Asır'ın haberine göre; Belçika ekibinde gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve satış listesine konulan 23 yaşındaki golcü oyuncu için harekete geçen sarı-lacivertlilerin, bu transfer için kesenin ağzını açabileceği öne sürüldü. Club Brugge'ün piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan yıldız futbolcu için 5 milyon Euro istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! David Okereke... (FB spor haberi)

SPEZIA'DAN ALDILAR

Yönetimin transferi bitirmek için yakın zamanda Belçika ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi. Club Brugge, David Okereke için iki sezon önce İtalya temsilcisi Spezia'ya 8 milyon Euro ödemişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! David Okereke... (FB spor haberi)

ÜÇ KULÜP TALİP OLDU

Öte yandan Okereke için İtalya'dan Sampdoria'nın da devrede olduğu iddia edildi. Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu, geçen sezon çıktığı 35 maçta 4 gol, 1 asistlik performans üretti. Okereke'nin F.Bahçe, Beşiktaş ya da Sampdoria'dan birine gitmesi bekleniyor.

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