Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! David Okereke... (FB spor haberi)

Süper Lig 'de yıldız bir forvet arayışına devam eden Fenerbahçe 'nin, ezeli rakibi Beşiktaş 'ın transfer listesinde yer alan David Okereke için devreye girdiği iddia edildi.

5 MİLYON EURO



Yeni Asır'ın haberine göre; Belçika ekibinde gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve satış listesine konulan 23 yaşındaki golcü oyuncu için harekete geçen sarı-lacivertlilerin, bu transfer için kesenin ağzını açabileceği öne sürüldü. Club Brugge'ün piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan yıldız futbolcu için 5 milyon Euro istediği belirtildi.