Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Burak Kapacak kararı! Sonraki satıştan pay...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Burak Kapacak kararı! Sonraki satıştan pay...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Burak Kapacak’ı kadrosuna katmıştı. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü'nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanılmıştı. Genç futbolcunun transferiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin Burak Kapacak için 1 milyon 350 bin Euro bonservis ödeyecek ve bir sonraki satıştan Bursaspor'a yüzde 25 pay verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 15:44
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Burak Kapacak kararı! Sonraki satıştan pay...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Bordeaux'nun transfer etmek istediği Burak Kapacak transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Bursaspor ile yönetimiyle anlaştı ardından da oyuncuyla görüşerek anlaşmaya vardı.

YÜZDE 25 PAY VERİLECEK

Fenerbahçe, Bursaspor'a Burak Kapacak'ın transferi için 1 milyon 350 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek.

Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Burak Kapacak'ın sonraki satışından da Bursaspor'a %25 pay verecek.

Fenerbahçe, Bursaspor'a iki oyuncu da gönderecek.

NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe'de Burak Kapacak net 600 bin Euro civarında, başarı bonuslarıyla birlikte ise 1 milyon Euro kazanacak.

Bursaspor altyapısında yetişen Burak Kapacak, 2018 yılında A Takım'a yükseldi. Bursaspor formasıyla 17 Süper Lig, 56 TFF 1. Lig, 3 de Türkiye Kupası maçına çıkan Burak Kapacak, 7 gol atarken, 15 de asiste imza attı. 21 yaşındaki futbolcu, tüm gol katkılarını TFF 1. Lig'de gerçekleştirdi.

Burak Kapacak sağ kanat, sol kanat ve sağ bek pozisyonlarında görev alabiliyor.

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