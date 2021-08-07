Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Jose Sosa ve Serdar Aziz'den haber var!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Jose Sosa ve Serdar Aziz'den haber var!

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonu Adana Demirspor karşısında oynayacağı mücadele ile açacak. Karşılaşmaya az bir süre kala çalışmalarına devam eden Sarı-Lacivertliler'e sakatlıkları bulunan Jose Sosa ve Serdar Aziz'den haber var. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:48
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Jose Sosa ve Serdar Aziz'den haber var!

Süper Lig'de 2021-22 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla sürdü.

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Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer Çağtay Kurukalıp, takımla çalışırken; sağlık kontrolünden geçirilen Burak Kapacak ise antrenmana katılmadı. Hafif sakatlıkları sona eren Serdar Aziz ve Jose Sosa ise takımla birlikte yapılan çalışmada yer aldı.

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