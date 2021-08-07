Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından kadro dışı kalan Caner Erkin'in yeni adresi merak edilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre tecrübeli oyuncu, daha önce de forma giydiği Beşiktaş'a geri dönmeye sıcak bakarken, Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transfere onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB-BJK haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:07
Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

Özellikle yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 32 yaşındaki Caner Erkin'i gözüne kestirdi.

Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

YALÇIN ONAY VERDİ
Sol bekte N'Sakala ve Rıdvan'ın performansının Şampiyonlar Ligi için yeterli olmayacağını düşünen teknik direktör Sergen Yalçın'ın da transfere onay verdiği öğrenilirken, Kara-Kartal'ın deneyimli oyuncu ve menajeriyle birkaç gün içinde iletişime geçeceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

Tecrübeli futbolcunun da İstanbul'da kalmak istediği ve eski takımı Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

Taraftarlar da sol bekte özellikle N'sakala'nın performansı nedeniyle yıldız sime sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

37 MAÇTA 10 ASİST
2017-2020 yılları arasında 3 sezon Beşiktaş forması giyen Caner, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takım arkadaşı Gökhan Gönül ile birlikte eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmüştü.

Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

Geçen sezon 37 maçta görev alan Caner, 10 asist yapma başarısı gösterdi.

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