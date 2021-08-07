Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş , sürpriz bir ismi gündemine aldı.

YALÇIN ONAY VERDİ

Sol bekte N'Sakala ve Rıdvan'ın performansının Şampiyonlar Ligi için yeterli olmayacağını düşünen teknik direktör Sergen Yalçın'ın da transfere onay verdiği öğrenilirken, Kara-Kartal'ın deneyimli oyuncu ve menajeriyle birkaç gün içinde iletişime geçeceği öğrenildi.