Son dakika spor haberi: Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Özellikle yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 32 yaşındaki Caner Erkin'i gözüne kestirdi.
YALÇIN ONAY VERDİ
Sol bekte N'Sakala ve Rıdvan'ın performansının Şampiyonlar Ligi için yeterli olmayacağını düşünen teknik direktör Sergen Yalçın'ın da transfere onay verdiği öğrenilirken, Kara-Kartal'ın deneyimli oyuncu ve menajeriyle birkaç gün içinde iletişime geçeceği öğrenildi.