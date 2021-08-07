Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Tisserand’a kanca
Son dakika transfer haberleri: Ligue 1 ekibi Metz, Marsel Tisserand’ı istiyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre teknik direktör Frederic Antonetti, yönetime Kongolu savunma oyuncusunun adını verdi. Metz, Fenerbahçe ile 2023’e kadar bonservisi olan 28 yaşındaki stoper için resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. Ancak Kanarya’da teknik direktör Vitor Pereira sezon öncesi hazırlıklarında ve özel maçlarda çok iyi performans gösteren oyuncusundan ayrılma niyetinde değil. 3’lü savunma kurgusunu çabuk kavraması sebebiyle bırakmak istemiyor. (FB spor haberi)
Ligue 1 ekibi Metz, Marsel Tisserand'ı istiyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre teknik direktör Frederic Antonetti, yönetime Kongolu savunma oyuncusunun adını verdi. Metz, Fenerbahçe ile 2023'e kadar bonservisi olan 28 yaşındaki stoper için resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. Ancak Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira sezon öncesi hazırlıklarında ve özel maçlarda çok iyi performans gösteren oyuncusundan ayrılma niyetinde değil. 3'lü savunma kurgusunu çabuk kavraması sebebiyle bırakmak istemiyor.