Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Thiam’ı isteyen çok
Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira’nın ka drosunda düşünmediği Mame Thiam’ın peşinde kuyruk oluştu. Başta Göztepe ve Başakşehir olmak üzere birçok Süper Lig takımı, Senegalli hücum oyuncusunu istiyor. Ancak henüz Fenerbahçe’yi ikna edecek bir teklif gelmedi. Kanarya 1.5 milyon euro talep ediyor. Mame Thiam için farklı kulüplerle görüşmeler devam ediyor. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 07:16