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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas’ta Kanarya 15 istiyor

Son dakika transfer haberleri: Gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına takılan Dimitris Pelkas için kulübe 12 milyon euro’luk teklif geldiği iddia edilmişti. Hücumda tam bir çilingir olan Yunan yıldız için Kanarya, bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. Sarı-lacivertliler bu rakamın altındaki tekliflerde yıldız oyuncusunu göndermeyi kesinlikle düşünmüyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas’ta Kanarya 15 istiyor
Gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına takılan Dimitris Pelkas için kulübe 12 milyon euro'luk teklif geldiği iddia edilmişti. Hücumda tam bir çilingir olan Yunan yıldız için Kanarya, bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. Sarı-lacivertliler bu rakamın altındaki tekliflerde yıldız oyuncusunu göndermeyi kesinlikle düşünmüyor.
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