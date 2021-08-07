Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Davidson için teklif yok
Son dakika transfer haberleri: Kanarya’nın Alanyaspor’dan Davidson’u istediği belirtiliyordu. Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çavuşoğlu “Davidson’a transfer teklifi olsaydı zaten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beni arardı. Fenerbahçe’den Davidson ile alakalı resmi bir teklif yok” ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)
Kanarya'nın Alanyaspor'dan Davidson'u istediği belirtiliyordu. Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çavuşoğlu "Davidson'a transfer teklifi olsaydı zaten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beni arardı. Fenerbahçe'den Davidson ile alakalı resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.