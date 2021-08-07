Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak transferini resmen açıkladı! 5 yıllık imza

Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak transferini resmen açıkladı! 5 yıllık imza

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Bursaspor forması giye 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'a 5 yıllık imza attırdı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 20:15
Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak transferini resmen açıkladı! 5 yıllık imza

Fenerbahçe, son olarak Bursaspor forması giyen Burak Kapacak'ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır.

Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!

Fenerbahçe Spor Kulübü"

"HAYALİME KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Sarı-lacivertli ekipte 77 numaralı formayı giyecek Burak Kapacak, Ülker Stadyumu'nu gezdi. Kapacak yaptığı açıklamada, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandı.






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