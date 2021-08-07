Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Min-Jae Kim transferini duyurdu! Min-Jae Kim kimdir?

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın 3'lü savunma ile oynama kararı sonrasında, Caulker'ı da gözden çıkartan sarı lacivertlilerin savunmaya bir takviye yapması bekleniyordu.

Kanarya'dan bu doğrultuda beklenen hamle geldi. Fenerbahçe, 24 yaşındaki stoper Min-Jae Kim'in İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü İstanbul'a gelecektir.

MIN-JAE KIM KİMDİR?

15 Kasım 1996 tarihinde Güney Kore'de dünyaya gelen Min-Jae Kim, futbola ülkesinin Suwon THS takımında başladı. Yonsei University, Gyeongju KHNP ve Jeonbuk Hyundai takımlarında da forma giyen Güney Koreli stoper, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında BJ Guoan'a transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 119 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 1.90 boyundaki stoperin Çin ekibiyle olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyordu. Güney Kore Milli Takımı'nın formasını da 32 kez terleten Min-Jae Kim'in güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.