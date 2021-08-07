Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

Son olarak Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, İtalyan basınında müjdeli haber geldi.
Son olarak Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, İtalyan basınında müjdeli haber geldi.
Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Veda Muriqi ve Felipe Caicedo ile ilgili flaş bir karar aldı.
Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Vedat Muriqi ile beraber temaslarda bulunduğu Caicedo için Sarri, Lazio yönetimine 'gönderilebilir' raporu verdiği ortaya çıktı.
Haberin detaylarında Sarri'nin, gelecek sezon Immobile'nin yanında 1 forvetin yeterli olacağını ve bu sebeple iki golcüden birinin satılmasının sakıncasının olmadığını söylediği okuyuculara aktarıldı.
TEKLİFLER GELİYOR
Öte yandan Vedat Muriqi ve Caicedo için Lazio kulübüne teklifler geldiği kaydedilirken, Fenerbaahçe ile beraber Atalanta ve Inter'in Caicedo'ya ilgi duyduğu kaydedildi. 2022'de sözleşmesi sona erecek Ekvadorlu futbolcunun cüzi bir miktara satılabileceği ya da bedelsiz gönderilebileceği kaydedildi.
Öte yandan Eintracht Frankfurt, Mönchengladbach, Valencia ve bazı Serie A ekiplerinin de Vedat Muriqi'ye ilgi duyduğu belirtildi.
SON KARAR GELECEK HAFTA
Lazio yönetiminin her iki oyuncu için gelecek resmi transfer tekliflerini beklediği ve son kararın en geç gelecek hafta verileceği dile getirildi.