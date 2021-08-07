Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

Haberin detaylarında Sarri'nin, gelecek sezon Immobile'nin yanında 1 forvetin yeterli olacağını ve bu sebeple iki golcüden birinin satılmasının sakıncasının olmadığını söylediği okuyuculara aktarıldı.

TEKLİFLER GELİYOR

Öte yandan Vedat Muriqi ve Caicedo için Lazio kulübüne teklifler geldiği kaydedilirken, Fenerbaahçe ile beraber Atalanta ve Inter'in Caicedo'ya ilgi duyduğu kaydedildi. 2022'de sözleşmesi sona erecek Ekvadorlu futbolcunun cüzi bir miktara satılabileceği ya da bedelsiz gönderilebileceği kaydedildi.