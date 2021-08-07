Haberler Fenerbahçe Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler forvet hattına bir takviye yapmak isterken gündemine Sörloth, Muriqi, Caicedo gibi isimleri almıştı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Muriqi ve Caicedo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, verdiği kararda Fenerbahçe'ye adeta müjde verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 18:11 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 18:15
Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

Son olarak Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, İtalyan basınında müjdeli haber geldi.

Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Veda Muriqi ve Felipe Caicedo ile ilgili flaş bir karar aldı.

Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Vedat Muriqi ile beraber temaslarda bulunduğu Caicedo için Sarri, Lazio yönetimine 'gönderilebilir' raporu verdiği ortaya çıktı.

Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

Haberin detaylarında Sarri'nin, gelecek sezon Immobile'nin yanında 1 forvetin yeterli olacağını ve bu sebeple iki golcüden birinin satılmasının sakıncasının olmadığını söylediği okuyuculara aktarıldı.

Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

TEKLİFLER GELİYOR
Öte yandan Vedat Muriqi ve Caicedo için Lazio kulübüne teklifler geldiği kaydedilirken, Fenerbaahçe ile beraber Atalanta ve Inter'in Caicedo'ya ilgi duyduğu kaydedildi. 2022'de sözleşmesi sona erecek Ekvadorlu futbolcunun cüzi bir miktara satılabileceği ya da bedelsiz gönderilebileceği kaydedildi.

Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

Öte yandan Eintracht Frankfurt, Mönchengladbach, Valencia ve bazı Serie A ekiplerinin de Vedat Muriqi'ye ilgi duyduğu belirtildi.

Maurizio Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Muriqi ya da Caicedo...

SON KARAR GELECEK HAFTA
Lazio yönetiminin her iki oyuncu için gelecek resmi transfer tekliflerini beklediği ve son kararın en geç gelecek hafta verileceği dile getirildi.

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