Fenerbahçe Burak'ı kaptı!

FENERBAHÇE transferde çok önemli bir hamle daha yaptı. Kanarya, Bursaspor alt yapısında yetişen, geçen yıl rüya gibi bir sezon geçiren ve birçok takımın peşinden koştuğu Burak Kapacak transferini noktaladı. Hem de film hikayesi gibi bir operasyonla bunu başardı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz hafta Bordeaux ile anlaşmaya varmıştı. Fransa vizesi için COVİD-19 aşısını olup İstanbul'da bekliyordu. Bu sırada devreye giren Kanarya, genç yıldızı ikna etti.

SARI-LACIVERTLILER, Burak Kapacak ile her konuda anlaştı. Bursaspor ile pazarlıklar da kısa süre içinde tamamlandı. İlk görüşmede Bursaspor, Fenerbahçe'den genç yetenek Ferdi Kadıoğlu'nu 2 yıl kiralamak istedi. Kanarya bu istek karşısında Vitor Pereira'nın yeni sezonda düşünmediği Oğuz Kağan Güçtekin'i Timsahlara önerdi. İki kulübün anlaşması sonrasında transfer tamamlandı. Burak dün menajeri Necdet Ergezen ile birlikte sarı-lacivertlilerin kulüp binasındaydı. Gelişmeleri takip ettiler.

QUARESMA'YI ÖRNEK ALIYORUM

BURAK Kapacak daha önce verdiği bir röportajda kendisini şöyle tanıtmıştı: Sağ bek oynarken Hector Bellerin'i örnek alıyordum. Ön tarafta oynadığım zaman Quaresma'yı örnek alıyordum. Oyun stilimi ona benzetiyorum. Dripling ve adam geçme özelliğim iyi. Bu yönde en iyisi olmaya çalışıyorum. Eksiklerim de var tabii ki. Geri dönüşlerim bazen sıkıntılı oluyor. Bir rakiple birebir kaldığımda onu geçtikten sonra ikinci poziyonu değerlendirememek de bir sıkıntı. Ancak çalışarak her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Sosyal medyada bana 'Yerli Robben' diyorlar ama henüz yolun başındayım.

İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Burak Kapacak birçok farklı mevkide oynayabiliyor. Ana mevkisi sol kanat. Ancak sağ kanat, 10 numara, forvet, orta sahanın her yeri, sağ ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

ESKİ HOCASI BUZ: GELİŞİME ÇOK AÇIK

Bir dönem Bursaspor'da da çalışan teknik direktör İrfan Buz eski oyuncusu Burak Kapacak'ı anlattı. İşte o ifadeleri: "Burak son derece yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda çok da çalışkan. Henüz 1999 doğumlu oluşunun yanında iyi bir çıkış gösterdi. Birebirde hızlı, adam eksiltebilen, ofansif açıdan etkili. Gelişime çok açık olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir kariyere sahip olabilir; ileride milli takımda yer alacağını da düşünüyorum"

BUGÜN RESMİ İMZAYI ATIYOR

Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini akşam saatlerinde resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerin, Twitter hesabından "Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü'nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarınki (Bugün) sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır" denildi. Burak çok mutlu olduğunu ifade etti.