Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sol beke iki aday! Kolasinac mı Umut Meraş mı?

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sol beke iki aday! Kolasinac mı Umut Meraş mı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde ilk 11 için 4 transfer yapılacağını açıklamıştı. Caner Erkin'in de kadro dışı bırakılmasıyla sol beke transfer yapılması kesinlik kazandı. Fenerbahçe'de bu bölge için iki isim ön plana çıktı. Kanarya, Kolasinac ya da Umut Meraş'tan birisini kadrosuna katacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sol beke iki aday! Kolasinac mı Umut Meraş mı?

Sarı-lacivertliler uzun süredir 'kanayan yara' olan sol bek pozisyonu için güçlü bir aday arıyordu. Onu da Arsenal'de buldu. Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor. 32 yaşındaki yıldız, Sead Kolasinac için hem olumlu referans verdi hem de 28'lik oyuncuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arkadaşını İstanbul'a davet etti.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sol beke iki aday! Kolasinac mı Umut Meraş mı?

Kanarya, TFF'nin yabancı kuralını 8+6 olarak belirlemesi üzerine 'taktik' bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bu bölgeden Caner Erkin'in de ayrılmasıyla Umut Meraş'ın peşine düştü. Fenerbahçe, dün hem 24 yaşındaki milli futbolcunun kulübü Le Havre hem de oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Şartlarını sordu. Sarı-lacivertliler gelecek cevaba göre görüşmeleri ya ilerletecek ya da bitirecek. Kanarya bu bölgeyi bonservisi elinde olan 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp'ı alarak güçlendirmişti. Daha tecrübeli olan Umut için de temaslar sürüyor.

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