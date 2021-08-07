Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sol beke iki aday! Kolasinac mı Umut Meraş mı?

Sarı-lacivertliler uzun süredir 'kanayan yara' olan sol bek pozisyonu için güçlü bir aday arıyordu. Onu da Arsenal'de buldu. Kanarya , Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe 'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor. 32 yaşındaki yıldız, Sead Kolasinac için hem olumlu referans verdi hem de 28'lik oyuncuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arkadaşını İstanbul'a davet etti.

Kanarya, TFF'nin yabancı kuralını 8+6 olarak belirlemesi üzerine 'taktik' bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bu bölgeden Caner Erkin'in de ayrılmasıyla Umut Meraş'ın peşine düştü. Fenerbahçe, dün hem 24 yaşındaki milli futbolcunun kulübü Le Havre hem de oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Şartlarını sordu. Sarı-lacivertliler gelecek cevaba göre görüşmeleri ya ilerletecek ya da bitirecek. Kanarya bu bölgeyi bonservisi elinde olan 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp'ı alarak güçlendirmişti. Daha tecrübeli olan Umut için de temaslar sürüyor.