Son dakika transfer haberi: Hataysporlu Boupendza için West Ham United kesenin ağzını açtı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un gol kralı unvanlı forveti Aaron Boupendza, Fenerbahçe'nin transfer listesine girmişti. Yıldız futbolcunun talipleri artıyor.

Gabon basınının İngiliz basınına dayandırdığı habere göre yeni sezon için golcü arayışında olan West Ham United'ın, Gabonlu yıldız için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

24 yaşındaki genç futbolcu, Hatayspor'a Fransız takımı Bordeaux'dan gelmişti. Geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibiyle 38 karşılaşmada görev alan Boupendza, 22 gol atarken 1 de asist yaptı.