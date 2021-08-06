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Son dakika transfer haberi: Hataysporlu Boupendza için West Ham United kesenin ağzını açtı!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu ifade edilen Aaron Boupendza'ya bir talip daha çıktı. İddialara göre İngiliz ekibi West Ham United, Gabonlu golcü için 8 milyon euro'yu gözden çıkardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 10:55
Son dakika transfer haberi: Hataysporlu Boupendza için West Ham United kesenin ağzını açtı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un gol kralı unvanlı forveti Aaron Boupendza, Fenerbahçe'nin transfer listesine girmişti. Yıldız futbolcunun talipleri artıyor.

Gabon basınının İngiliz basınına dayandırdığı habere göre yeni sezon için golcü arayışında olan West Ham United'ın, Gabonlu yıldız için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

24 yaşındaki genç futbolcu, Hatayspor'a Fransız takımı Bordeaux'dan gelmişti. Geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibiyle 38 karşılaşmada görev alan Boupendza, 22 gol atarken 1 de asist yaptı.

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