Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de 11 bilet kesen ve kadrodan gönderilecek isimleri artırmaya çalışan Vitor Pereira, neşter vurmaya devam edecek. İşte sıradaki isimler...
Fenerbahçe'de 11 bilet kesen ve kadrodan gönderilecek isimleri artırmaya çalışan Vitor Pereira, neşter vurmaya devam edecek. İşte sıradaki isimler...
MBWANA SAMATTA
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk zorunlu opsiyonla 1 Temmuz'da kalıcı olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Tanzanyalı, Vitor Pereira'nın verdiği fırsatları da kullanamadı. Enner Valencia ve Serdar Dursun'un ardından 3. forvet konumuna düşen Samatta'nın menajeri Avrupa'da kulüp arıyor. Samatta'nın transfer dönemi bitmeden kadrodan ayrılması hedefleniyor.
DIEGO PEROTTI
Fenerbahçe'nin Roma'dan bedelsiz transfer ettiği 33 yaşındaki Arjantinli, sadece 4 Süper Lig maçında oynadıktan sonra sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Arjantinli oyuncuyla fesih görüşmeleri yapan Fenerbahçe, bir sonuca ulaşamadı. Perotti'nin Genoa ile anlaşması ve ardından bonservissiz olarak gönderilmesi amaçlanıyor.;
MAURICIO LEMOS
Vitor Pereira'nın 3'lü savunmada da şans verdiği ancak bu şansı kullanamayan Mauricio Lemos da gönderilecek isimler arasında. Uruguaylı oyuncunun menajeri, Avrupa'da kulüp aramayı sürdürüyor.
MATHIAS ZANKA
Fenerbahçe'nin önce Düsseldorf'a, geçen sezon da Kopenhag'a kiraladığı Zanka için Fenerbahçe 'Kulüp bulması' talimatını verdi. 31 yaşındaki Danimarkalı milli stoper, uygun bir kulüp arayışlarını sürdürüyor.;
NABIL DIRAR
35 yaşındaki Faslı oyuncunun annesi Belçika'da ve isteği de hayatını bu ülkede sürdürmek. Belçika pasaportu da olan Dirar için buradan gelecek bir teklif sonrası satılık veya kiralık gönderilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz sezonu Brugge'de kiralık geçiren Dirar'ın sözleşmesinin bitmesine de 1 sezon kaldı.
PEREIRA'NIN GÖNDERDİĞİ İSİMLER
Fenerbahçe'de son gelişmelerin ardından Pereira'nın takımda istemediği oyuncu sayısı 11'e yükseldi. İşte o isimler...
Sinan Gümüş