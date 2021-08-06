Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Vitor Pereira 'nın 3'lü savunmada da şans verdiği ancak bu şansı kullanamayan Mauricio Lemos da gönderilecek isimler arasında. Uruguaylı oyuncunun menajeri, Avrupa'da kulüp aramayı sürdürüyor.

Fenerbahçe 'nin önce Düsseldorf'a, geçen sezon da Kopenhag'a kiraladığı Zanka için Fenerbahçe 'Kulüp bulması' talimatını verdi. 31 yaşındaki Danimarkalı milli stoper, uygun bir kulüp arayışlarını sürdürüyor.;

NABIL DIRAR

35 yaşındaki Faslı oyuncunun annesi Belçika'da ve isteği de hayatını bu ülkede sürdürmek. Belçika pasaportu da olan Dirar için buradan gelecek bir teklif sonrası satılık veya kiralık gönderilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz sezonu Brugge'de kiralık geçiren Dirar'ın sözleşmesinin bitmesine de 1 sezon kaldı.

