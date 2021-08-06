Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son olarak Caner Erkin'in takımdan ayılmasını yönetime ileten tekik direktör Vitor Pereira'dan flaş bir hamle daha geldi. 11 oyuncunun biletini kesen tecrübeli hoca, 5 futbolcunun daha takımdan gönderilmesini istedi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 20:11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de 11 bilet kesen ve kadrodan gönderilecek isimleri artırmaya çalışan Vitor Pereira, neşter vurmaya devam edecek. İşte sıradaki isimler...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

MBWANA SAMATTA

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk zorunlu opsiyonla 1 Temmuz'da kalıcı olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Tanzanyalı, Vitor Pereira'nın verdiği fırsatları da kullanamadı. Enner Valencia ve Serdar Dursun'un ardından 3. forvet konumuna düşen Samatta'nın menajeri Avrupa'da kulüp arıyor. Samatta'nın transfer dönemi bitmeden kadrodan ayrılması hedefleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

DIEGO PEROTTI

Fenerbahçe'nin Roma'dan bedelsiz transfer ettiği 33 yaşındaki Arjantinli, sadece 4 Süper Lig maçında oynadıktan sonra sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Arjantinli oyuncuyla fesih görüşmeleri yapan Fenerbahçe, bir sonuca ulaşamadı. Perotti'nin Genoa ile anlaşması ve ardından bonservissiz olarak gönderilmesi amaçlanıyor.;

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

MAURICIO LEMOS

Vitor Pereira'nın 3'lü savunmada da şans verdiği ancak bu şansı kullanamayan Mauricio Lemos da gönderilecek isimler arasında. Uruguaylı oyuncunun menajeri, Avrupa'da kulüp aramayı sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

MATHIAS ZANKA

Fenerbahçe'nin önce Düsseldorf'a, geçen sezon da Kopenhag'a kiraladığı Zanka için Fenerbahçe 'Kulüp bulması' talimatını verdi. 31 yaşındaki Danimarkalı milli stoper, uygun bir kulüp arayışlarını sürdürüyor.;

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

NABIL DIRAR

35 yaşındaki Faslı oyuncunun annesi Belçika'da ve isteği de hayatını bu ülkede sürdürmek. Belçika pasaportu da olan Dirar için buradan gelecek bir teklif sonrası satılık veya kiralık gönderilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz sezonu Brugge'de kiralık geçiren Dirar'ın sözleşmesinin bitmesine de 1 sezon kaldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

PEREIRA'NIN GÖNDERDİĞİ İSİMLER

Fenerbahçe'de son gelişmelerin ardından Pereira'nın takımda istemediği oyuncu sayısı 11'e yükseldi. İşte o isimler...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Caner Erkin

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Sinan Gümüş

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Mame Thiam

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Sadık Çiftpınar

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Oğuz Kaan Güçtekin

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Kemal Ademi

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Murat Sağlam

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

İsmail Yüksek

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Barış Alıcı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Emir Miray Köksal

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! 5 isim yolcu... (FB spor haberi)

Melih Bostan

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