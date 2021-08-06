Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Burak Kapacak resmen Fenerbahçe'de (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Burak Kapacak resmen Fenerbahçe'de (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden FenerbahçeBurak Kapacak ve Bursaspor ile anlaşma sağladığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 18:47 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 19:04
Son dakika transfer haberi: Burak Kapacak resmen Fenerbahçe'de (FB spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Burak Kapacak ve Bursaspor ile anlaşma sağladığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü'nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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