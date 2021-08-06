Son dakika transfer haberi: Burak Kapacak resmen Fenerbahçe'de (FB spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Burak Kapacak ve Bursaspor ile anlaşma sağladığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü'nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.