Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini bitiren o şaka

F.Bahçe'ye gelişi, gidişi, kavgaları, özel yaşamı, şakaları, hakemlere itirazları, sarı lacivertlilere ikinci kez adımını atmasıyla hep gündemde olan Caner Erkin , istenmeyen adam olarak takımdan ayrıldı.

Kısa süreli bir ayrılık sonrası özür dileyip tekrar takıma dönerken, bu kez de Samandıra'da yaptığı şakalar, 'laubali' diye tanımlanan hareketleriyle hep eleştirildi.