Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini bitiren o şaka

Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini bitiren o şaka

Son dakika spor haberi... Vitor Pereira'nın gelişinin ardından kadro dışı kalan tecrübeli oyuncu Caner Erkin için alınan bu kararın nedenleri merak ediliyordu. Pereira ile 6 yıl önce de gerilim yaşayan Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini noktalayan o neden ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 11:28
Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini bitiren o şaka

F.Bahçe'ye gelişi, gidişi, kavgaları, özel yaşamı, şakaları, hakemlere itirazları, sarı lacivertlilere ikinci kez adımını atmasıyla hep gündemde olan Caner Erkin, istenmeyen adam olarak takımdan ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini bitiren o şaka

İyi başladığı sezonda asistleriyle alkış alırken, hakemlere tepkisi, Erol Bulut'a yönelik tavırlarıyla Caner geçen sezon da kadro dışı kalmıştı.

Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini bitiren o şaka

Kısa süreli bir ayrılık sonrası özür dileyip tekrar takıma dönerken, bu kez de Samandıra'da yaptığı şakalar, 'laubali' diye tanımlanan hareketleriyle hep eleştirildi.

Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini bitiren o şaka

6 yıl önce gerginlik yaşadığı Pereira'nın yeniden göreve gelmesiyle ikilinin ilk karşılaşmasının nasıl olacağı merak edilirken Dereağzı'ndaki kucaklaşmayla kamp tatlı başladı.

Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini bitiren o şaka

Ama şakacı tavırları, 26 Temmuz'da Pereira'nın doğum günündeki 'Cigoladalı bazda' esprilerine performansındaki geri gidiş de eklenince yeni bir ayrılığın kapıda olduğu konuşulmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini bitiren o şaka

Salı günü başkan Ali Koç, Samandıra'ya giderken Pereira'nın olumsuz raporu sonrası 'Deli Fişek'in F.Bahçe defteri kapandı. (Hürriyet)

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