Son dakika spor haberi: Ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyerini bitiren o şaka

F.Bahçe'ye gelişi, gidişi, kavgaları, özel yaşamı, şakaları, hakemlere itirazları, sarı lacivertlilere ikinci kez adımını atmasıyla hep gündemde olan Caner Erkin, istenmeyen adam olarak takımdan ayrıldı.
İyi başladığı sezonda asistleriyle alkış alırken, hakemlere tepkisi, Erol Bulut'a yönelik tavırlarıyla Caner geçen sezon da kadro dışı kalmıştı.
Kısa süreli bir ayrılık sonrası özür dileyip tekrar takıma dönerken, bu kez de Samandıra'da yaptığı şakalar, 'laubali' diye tanımlanan hareketleriyle hep eleştirildi.