Son dakika spor haberi: Fenerbahçe M'Bala Nzola'yı istiyor! İşte yapılacak teklif (FB haberi)

ADIM ADIM ZİRVEYE ÇIKTI 2016-17'de Francavilla formasıyla Serie C'de sahne alan Nzola, 2017-18'de Carpi ile Serie B'deydi. Bir sezon sonra Trapani ile tekrar Serie C'de yer alan Kongolu, 2019- 20'de Spezia ile B'den A'ya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon da İtalya Ligi'nin öne çıkan golcüleri arasına girmeyi başardı.

SORUNU ÇÖZER | ULAŞ UZUNÖNER - MİNİ YORUM

Spezia ile geçen sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Güçlü fiziği ve bitirici vuruşlardaki becerisi ile dikkat çekti. O dönemde İtalyan basınında, gösterdiği performans sayesinde Premier Lig kulüplerinin radarına girdiği haberleri de çıktı. Ancak yaşadığı sakatlıktan sonra eski form durumuna dönemedi. Eğer sakatlıktan tam anlamıyla kurtulduysa Fenerbahçe'nin hücumdaki sorunlarını çözebilecek kapasitede bir oyuncu.