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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ricardo Lopes için geri sayım

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Serdar Dursun'un ardından takıma bir forvet daha transfer etmek isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme Ricardo Lopes gelmişti. Kanarya'nın büyük ölçüde anlaştığı Ricardo Lopes'in kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ricardo Lopes için geri sayım

Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin önceki gün büyük ölçüde anlaştığı Ricardo Lopes'in kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Portekizli hocasının eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi Brezilyalı kanat oyuncusunun Çin'deki işlemlerini hallettikten sonra ilk uçakla Türkiye'ye geleceği belirtiliyor. Kanatların dışında da en uçta da oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Ituano, Globo, Fortaleza, Jeju United, Jeonbuk Motors, Shanghai Port formaları giydi

Shanghai formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Sambacı, bu karşılaşmalarda 5 gole direkt katkı sağladı, 4 rez rakip fileler havalandırdı, bir de asist yaptı.

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