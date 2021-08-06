Fenerbahçe'ye Pelkas piyangosu! Transfer için servet önerdiler

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla adını duyuran ve Avrupa'da birçok takımın gözdesi haline gelen Dimitris Pelkas için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransa'dan Lyon, İtalya'dan Napoli, Almanya'dan Mönchengladbach ve Rusya'dan Rubin Kazan'ın ısrarcı olduğu Yunan futbolcuya bu kez de İngiltere'den teklif geldiği ileri sürüldü.



Bir Premier Lig ekibinin 27 yaşındaki oyuncunun transferinde 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, başkan Ali Koç'un bu teklifi de kabul etmediği belirtildi. Geçen sezon Çubuklu ile 32 lig maçına çıkan Pelkas, bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.