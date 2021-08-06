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Fenerbahçe'ye Pelkas piyangosu! Transfer için servet önerdiler

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, yapılacak yeni transferler için oyuncu satmak zorunda ve bu sebeple elindeki bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'a yüklü miktarda transfer teklifleri beklerken, umduğunu bulacak gibi. İddiaya göre Fenerbahçeli Pelkas için, İngiliz kulübünden dev bir teklif geldi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'ye Pelkas piyangosu! Transfer için servet önerdiler
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla adını duyuran ve Avrupa'da birçok takımın gözdesi haline gelen Dimitris Pelkas için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransa'dan Lyon, İtalya'dan Napoli, Almanya'dan Mönchengladbach ve Rusya'dan Rubin Kazan'ın ısrarcı olduğu Yunan futbolcuya bu kez de İngiltere'den teklif geldiği ileri sürüldü.

Bir Premier Lig ekibinin 27 yaşındaki oyuncunun transferinde 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, başkan Ali Koç'un bu teklifi de kabul etmediği belirtildi. Geçen sezon Çubuklu ile 32 lig maçına çıkan Pelkas, bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.

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